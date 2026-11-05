Presas madre, abuela y padrastro por abuso a niñas

Un hombre de 52 años de edad fue aprehendido por funcionarios de la policía del estado Cojedes por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de dos niñas de 9 y 11 años. Durante el procedimiento, la madre y la abuela de las menores también resultaron detenidas por tener conocimiento de los hechos y no actuar para protegerlas, dice un reporte colgado en la cuenta Instagram de Policojedes.

El caso fue detectado luego de que la madre y la abuela trasladaran a las menores al Hospital General Egor Nucete ubicado en San Carlos, debido a que presentaban fuertes dolores. Al realizar el chequeo médico, los galenos constataron evidencias de abuso sexual en ambas niñas e iniciaron los protocolos de alerta.

Tras la notificación del personal médico, se activaron de inmediato comisiones policiales en conjunto con representantes del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Durante los abordajes, las menores declararon que tanto su madre como su abuela estaban al tanto de las agresiones continuadas por su padrastro, razón por la cual ambas adultas fueron puestas bajo custodia por complicidad y omisión. Posteriormente, las comisiones desplegaron en el sector El Retajado, municipio Anzoátegui, donde aprehendieron al presunto autor del delito, Iván de Jesús Betancourt (52).