Durante el tercer día de la Filven 2026 fue presentado el libro de ensayos «El verbo alucinante de Tarek William Saab», del escritor Gabriel Jiménez Emán. Esta publicación de Monte Ávila Editores ofrece un exhaustivo estudio sobre la producción literaria y oratoria del poeta venezolano, abarcando sus poemarios, crónicas de viaje, textos de crítica literaria y sus discursos pronunciados en el Palacio Federal Legislativo.

Durante el encuentro literario que contó con la presencia de un público entusiasta que, como en la presentación del pasado sábado de Todos Mis Poemas de Saab, volvió a llenar la sala principal de la Galería de Arte Nacional (GAN). El laureado ensayista Gabriel Jiménez Emán (Premio Nacional de Cultura 2019) trazó un espléndido dibujo de la obra y trayectoria de Tarek Willlam Saab, donde explica que se trata de un fenómeno singular dentro del panorama literario contemporáneo; lo contextualiza desde los conflictivos años iniciales que le tocó vivir en los años 80 y realiza un detenido sondeo interpretativo por cada uno de sus libros. Esta visión se ve complementada con enfoques críticos de autores notables de Venezuela y el extranjero.

Asimismo, Eman observa la fidelidad que ha mantenido Saab hacia el legado de la contracultura hippie tamizado por la sensibilidad budista oriental, el Yo solidario y una dialéctica entre lo sutil y lo terrible, lo erótico y lo amoroso, el compromiso y una nueva espiritualidad, a la manera de un testigo del dolor humano; todo ello entretejido para indicar en esta lírica una voz que establece puentes y pone de relieve una estética alucinante, expresó Jiménez Eman.

La figura de Tarek William Saab surge en este ensayo de Jiménez Emán como la de un poeta de la totalidad. Uno que ha logrado posicionarse en el tiempo presente mediante numerosas ediciones y traducciones de su obra a otros idiomas, las cuales consagran a Saab como una de las voces más importantes de la poesía latinoamericana contemporánea.

La presentación de la obra de Gabriel Jiménez Eman contó con excelentes palabras de la poeta Maribel Prieto, del prestigioso escritor Benito Irady y del director del Celarg, Raúl Cazal, quienes rememoraron los inicios de Saab en la literatura con sus diversas publicaciones en el diario Antorcha y El Nacional, así como los diversos premios literarios nacionales obtenidos durante los años 80′ y 90′.