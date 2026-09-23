Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, a su llegada en la ONU/Foto: Prensa Presidencial Archivo
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Política

Presidenta Delcy Rodríguez realizará este miércoles su discurso ante la Asamblea General de la ONU

La jefa de Estado llevará la voz del pueblo venezolano a este escenario multilateral

Ariadna Eljuri
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La presidenta Delcy Rodríguez intervendrá este miércoles ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en una jornada que marca un momento de especial relevancia para la representación internacional de Venezuela.

Durante su intervención, la jefa de Estado expondrá ante la comunidad internacional la posición de Venezuela sobre asuntos vinculados con la soberanía nacional y llevará la voz del pueblo venezolano a este escenario multilateral.

La intervención de la Mandataria Nacional, pautada para las 5:30 de la tarde (hora local), se llevará a cabo tras el encuentro entre la Mandataria Nacional y su homólogo Donald Trump, quienes afianzaron una agenda estratégica de cooperación bilateral. Ambas autoridades coincidieron en la necesidad de consolidar el entendimiento directo y trazar una hoja de ruta orientada al fortalecimiento institucional entre Caracas y Washington.

En paralelo, movimientos sociales, trabajadores, jóvenes, mujeres y organizaciones comunitarias se encuentran movilizados en todo el país, para expresar su respaldo a la participación de la presidenta Delcy Rodríguez en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

La presidenta Delcy Rodríguez se encuentra desde el pasado lunes en Nueva York para participar en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza en Nueva York.

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