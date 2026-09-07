Presidenta despide a embajador de Vietnam y resalta 51 acuerdos vigentes

Durante el acto protocolar de despedida del embajador de Vietnam, Vu Trung My, la presidenta Delcy Rodríguez resaltó que con el país asiático hay 51 acuerdos vigentes y están prosperando «más de tres decenas de nuevos proyectos».

La mandataria condecoró al embajador con la Orden Francisco de Miranda en su primera clase tras culminar su misión en Venezuela y destacó la historia de ambas naciones.

«Venezuela y Vietnam tenemos relaciones históricas, tenemos un cúmulo de acuerdos de los cuales 51 están vigentes, pero, embajador, estamos ya en negociación de más de tres decenas de acuerdos para que en la comisión mixta que deberíamos celebrar podamos seguir abonando los espacios de cooperación en energía, agricultura… agricultura muy importante, donde hemos hecho avance destacado en el área de la siembra del arroz, los especímenes de arroz que se han tenido para Venezuela. También en el área de las telecomunicaciones, cultura… Son espacios donde nuestros países, un país de Sudamérica y un país de Asia, estrechan relaciones para el beneficio de ambos pueblos», precisó.

Recordó además su visita oficial a la nación asiática y la fructífera agenda de trabajo desarrollada junto al diplomático saliente. En ese sentido, dijo que, «en lo personal, me acompañó en mi visita como vicepresidenta ejecutiva a Vietnam. Fue una visita que realmente nos permitió profundizar donde debíamos profundizar, corregir lo que se debía corregir en la cooperación para avanzar, y yo sé que esos frutos los vamos a ver en la próxima comisión mixta», subrayó.

«Hoy estamos despidiendo a un embajador que supo estrechar los lazos de amistad, de cooperación, de cercanía entre nuestros países. No solo la relación gobierno a gobierno, sino la relación entre nuestros parlamentos y entre nuestros partidos. Y eso es algo que ha abonado a que expandamos nuestras relaciones», enfatizó.

Diplomacia de paz y respeto al derecho internacional

Desde el Palacio de Miraflores, la presidenta hizo énfasis en el modelo diplomático que impulsa la nación, el cual supera las meras formalidades para construir alianzas sólidas basadas en la solidaridad y el desarrollo compartido.

«Hemos dicho que la diplomacia para Venezuela y la Cancillería al frente es el mecanismo para el relacionamiento internacional conforme al derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, los principios y propósitos de la carta, los principios internacionales que rigen. Pero nosotros hemos ido más allá de los protocolos internacionales y hemos estrechado lazos de amistad entre nuestros países, con profunda admiración de la historia del pueblo de Vietnam», expresó.

Condecoración y agradecimiento

En el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el embajador de la República Socialista de Vietnam ante Venezuela, Vu Trung My, fue condecorado con la Orden Francisco de Miranda en su primera clase Generalísimo, debido al término de la misión diplomática en el país.

Durante su intervención, el embajador dijo estar muy agradecido, subrayando que «no solo tengo una deuda sentimental con Venezuela, sino que llevo a Vietnam una deuda moral con esta tierra donde, a lo largo de más de tres años, cuatro meses y doce días, me sentí de verdad como en mi familia».

Precisó que las relaciones con Venezuela seguirán profundizándose. «Estoy convencido de que, bajo esta dirección, esta bella relación de amistad tradicional y asociación integral entre Vietnam y Venezuela va a cosechar muchos éxitos por el beneficio de nuestros pueblos».

«Donde esté Vu Trung My, es un compromiso llevar esta tierra y estos recuerdos de este momento aquí en Venezuela para seguir trabajando en estrechar las relaciones entre Vietnam y Venezuela. Recibo esta distinguida condecoración no solamente por mí, sino por esa bella relación entre ambos pueblos y entre ambos gobiernos», expresó.

Concluyó diciendo que ambas naciones continuarán fortaleciendo el mapa de cooperación mutua en áreas fundamentales como energía, agricultura, telecomunicaciones y cultura, manteniendo la diplomacia de paz y el respeto al Derecho Internacional como norma rectora de sus relaciones.