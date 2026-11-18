La presidenta Delcy Rodríguez inauguró oficialmente el Campeonato Mundial de Ajedrez Sub-20 en Venezuela, donde realizó la jugada inicial junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El evento reúne a delegaciones de 32 países provenientes de América, Europa, Asia y África.

Durante la ceremonia de apertura, la mandataria destacó la importancia de esta disciplina para el desarrollo intelectual y deportivo de la juventud venezolana.

En el acto, la jefa de Estado dio la bienvenida al presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, Timur Turlov; al representante de la Federación Venezolana de Ajedrez y al titular del Parlamento, Jorge Rodríguez. Al referirse al alcance del torneo, expresó: «Damos la bienvenida a 32 países que vienen de nuestro continente, de Europa, de Asia, de África, y esta es la Venezuela que nosotros visualizamos, una juventud entregada al deporte, una juventud entregada a la reflexión que significan deportes de esta categoría».

Asimismo, subrayó las políticas impulsadas para llevar el deporte ciencia a las instituciones educativas del país. «Hemos llamado a masificar el ajedrez en Venezuela y tenemos nuestro empeño, por eso hemos empezado por las escuelas, para que el ajedrez también sea un deporte que se pueda masificar y Venezuela siga siendo un polo referente para actividades deportivas», afirmó.

Durante la jornada inaugural, recordó que este miércoles también fueron condecorados con la Orden Francisco de Miranda, los atletas venezolanos que participaron recientemente en los Juegos Olímpicos Juveniles de Dakar, donde la delegación nacional obtuvo dos medallas de oro y tres de plata, así como los integrantes de la selección venezolana en el Campeonato Mundial de Béisbol Sub-23, torneo en el que el país conquistó su segundo título en la categoría.

Finalmente, la presidenta enfatizó el valor formativo de la disciplina y reiteró su convocatoria a promover la práctica del ajedrez en todo el territorio nacional. «El ajedrez tiene un abordaje científico y es un deporte que desarrolla habilidades muy particulares, así que yo llamo a que este deporte se masifique y nosotros podamos seguir dando la bienvenida a eventos internacionales de esta naturaleza», concluyó.