El presidente de Rusia, Vladímir Putin, arribó este miércoles en horas de la mañana (hora local) al aeropuerto internacional de Shenzhen, en el sur de China, para integrarse a las actividades oficiales de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec).

A su descenso del avión, el mandatario fue recibido con alfombra roja y una guardia de honor dispuesta por las autoridades chinas.

China recibe a Putin con alfombra roja y guardia de honor / Foto: RT

La presencia de Putin en territorio chino representa un hito en la agenda diplomática internacional, ya que constituye su primera participación presencial en un foro multilateral con asistencia de líderes occidentales desde el año 2020.

Durante las jornadas del 18 y 19 de noviembre, el jefe del Kremlin intervendrá en las sesiones plenarias de los líderes económicos y asistirá a un foro empresarial paralelo enfocado en el comercio regional y la inversión.

Más allá de la agenda oficial del organismo, la visita está marcada por el anuncio confirmado por el Kremlin y el Ministerio de Exteriores de China sobre una inédita reunión trilateral.

El encuentro está previsto para el próximo jueves 19 de noviembre en Shenzhen y reunirá a Putin con el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con reportes oficiales de las delegaciones, cada país acudirá a la mesa con prioridades específicas. Moscú busca abordar el desarrollo de la guerra en Ucrania y posibles vías de negociación; Washington prioriza las conversaciones sobre desarme y no proliferación nuclear, mientras que Beijing centra su interés en la estabilidad comercial y la seguridad en el estrecho de Ormuz.

Parte de la reunión trilateral «podría estar abierta a los periodistas», declaró este miércoles (hora local) el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien señaló que la decisión final recae en China, como país anfitrión de la cumbre, según reseña la agencia de noticias TASS.

Putin tiene previsto además visitar la universidad conjunta ruso-china en Shenzhen y reunirse con el presidente de Vietnam, To Lam. No se descartan breves contactos informales, incluido uno con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

La 33.ª cumbre de la Apec reúne en Shenzhen a los principales líderes y representantes de las 21 economías miembro de la cuenca del Pacífico, en un contexto global marcado por las tensiones geopolíticas y la búsqueda de acuerdos para sostener el intercambio comercial en la región.

🇷🇺🛬🇨🇳Putin llega a China para participar en la cumbre de la APEChttps://t.co/s3yAyhEya6 pic.twitter.com/5U5bDfRYpS — RT Última Hora (@RTultimahora) November 17, 2026













