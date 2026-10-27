Preso agente por alquilar celular en un retén del Cicpc

Funcionarios adscritos a la Delegación Municipal del Cicpc de Investigación Penal Barinas aprehendieron a un agente de la institución, identificado como Yeferson Manuel Blanco González (22), adscrito a la Coordinación de Sala de Resguardo y Garantías de los Privados de Libertad, por estar incurso en delitos previstos en la Ley Contra la Corrupción y la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y el Internet en el Interior de Establecimientos Penitenciarios.

De acuerdo a un reporte del Cicpc, las investigaciones de campo determinaron que el funcionario se valió de su posición en el área de custodia para facilitar el ingreso ilegal de dos equipos de telefonía celular a los calabozos a cambio de divisas en efectivo.

Por lo que fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público para el debido proceso penal, así como el correspondiente proceso administrativo dentro del Cicpc.

En otro hecho, el Cicpc celebró en Caracas el II Encuentro de Investigadores de Homicidio con el objetivo de optimizar los protocolos de actuación, articular esfuerzos interdisciplinarios y perfeccionar las técnicas criminalísticas en la resolución de delitos contra las personas.

Un reporte publicado en la cuenta Instagram de la policía científica detalló que el encuentro reunió a destacados funcionarios y funcionarias especialistas en Delitos Contra las Personas, donde se abordaron estrategias metodológicas de vanguardia, el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la investigación del crimen y el fortalecimiento de la cadena de custodia.