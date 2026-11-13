Preso hombre por someter y robar a señora de 81 años

Funcionarios de la División de Investigaciones de Robo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas lograron la aprehensión de Brainer Wilen Tovar Morales, de 30 años de edad, tras someter a una mujer de 81 años en su residencia ubicada en la urbanización Macaracuay, parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

De acuerdo con la información publicada por el director de la policía científica, Douglas Rico, en sus redes sociales, las pesquisas revelaron que el detenido se dedicaba a la vigilancia e inspección previa en sectores residenciales para identificar a personas de la tercera edad que vivieran solas.

En esta oportunidad, Tovar Morales ingresó a la vivienda y, haciendo uso de un arma blanca, amordazó a la octogenaria y se apoderó de 700 dólares en efectivo.

Además, extorsionó a la hija de la víctima mediante una llamada telefónica, exigiéndole la transferencia de 7.000 dólares como condición para no atentar contra la integridad física de su madre.

Tras recibir la confirmación del pago en las cuentas indicadas, el agresor desató a la mujer y huyó del lugar.

Las investigaciones de campo, análisis telefónicos y la rastreabilidad de las cuentas receptoras permitieron la pronta identificación del implicado, quien fue capturado en el sector Unión de Petare, estado Miranda.

El sujeto y el caso quedaron a la orden del Ministerio Público, que adelantará el proceso judicial correspondiente contra el hombre.