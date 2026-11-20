El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé nubosidad parcial, áreas despejadas y lluvias dispersas en diferentes regiones del país durante este viernes.

De acuerdo con el pronóstico del organismo, reseñado en las diferentes plataformas de redes sociales, durante horas de la mañana predominarán condiciones de nubosidad parcial y cielos despejados en gran parte del territorio nacional; no obstante, se esperan lluvias y lloviznas en Delta Amacuro, el este de Sucre y Falcón, Amazonas, Táchira y el sur del estado Zulia.

Para horas de la tarde y la noche, el ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz estima precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Bolívar, Amazonas, Táchira, Mérida y Zulia.

En la Gran Caracas, por su parte, se mantendrá el cielo parcialmente nublado, con áreas despejadas durante toda la jornada, aunque no se descartan lloviznas dispersas en zonas montañosas durante la madrugada y al final de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se estima una mínima de 18 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 36 °C en La Guaira.

El organismo meteorológico recomienda mantenerse atento a las actualizaciones de los pronósticos oficiales ante posibles cambios en las condiciones atmosféricas.