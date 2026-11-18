La coordinadora estadal de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (Fveu), Francis Angulo, ofreció detalles sobre el cronograma de la Primera Consulta Estudiantil Universitaria de Caracas y calificó la iniciativa como un hecho histórico para el sector universitario.

«Por primera vez estamos teniendo la consulta universitaria a nivel estudiantil, donde se van a estar atendiendo en esta primera fase 10 universidades», expresó Angulo en una entrevista concedida a Venezolana de Televisión.

De igual forma, estimó que la jornada beneficiará a «35.000 en adelante estudiantados de estas 10 casas de estudios».

La representante de la Fveu explicó que el proceso inició el pasado 9 de noviembre y avanzó con la realización de asambleas estudiantiles entre los días 10 y 13, espacios en los que los universitarios postularon iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de sus instituciones.

«De cada una de estas universidades han quedado electos tres proyectos, que el día 25 de noviembre van a ser sometidos a votaciones para la ejecución de inmediato de este proyecto ganador en la universidad», precisó.

Entre las propuestas presentadas se encuentran proyectos relacionados con infraestructura, ascensores y transporte universitario. Al respecto, Angulo resaltó la importancia de que sean los propios estudiantes quienes identifiquen y planteen las soluciones a las necesidades de sus instituciones.

Angulo invitó a la comunidad universitaria a participar en la gran marcha del 21 de noviembre, en conmemoración del Mes del Estudiante Venezolano, y a sumarse a las actividades previstas en el marco de esta consulta.