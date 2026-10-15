Privados de libertad participan en jornadas de recuperación de espacios públicos

Para reforzar las políticas de transformación socioeducativa e inserción comunitaria, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (Mppsp) mantiene despliegues permanentes en todo el territorio nacional, donde la población penitenciaria participa activamente en la recuperación, limpieza y habilitación de espacios públicos.

A través de sus redes sociales, el ministerio informó que «esta iniciativa consolida la labor comunitaria como una herramienta fundamental para el resarcimiento de las penas mediante el trabajo productivo y dignificante, promoviendo una retribución directa y positiva en beneficio de la colectividad a escala nacional»

Entre los diversos frentes de atención ejecutados, los privados de libertad se han desplegado de manera prioritaria en las zonas afectadas por las recientes precipitaciones. En estos puntos, realizan labores intensivas de remoción de sedimentos y lodo.

Equipados con palas, escobas, indumentaria de protección y maquinaria liviana, el contingente colabora en el abordaje de plazas y vías principales con el objetivo de restablecer la limpieza, la seguridad y el libre tránsito para los habitantes de los sectores vulnerables.

Con estas acciones, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario reafirma su compromiso de seguir construyendo un sistema donde la disciplina, el trabajo productivo y la responsabilidad social sean los pilares fundamentales para la reinserción efectiva de los ciudadanos a la vida comunitaria.