Rafael Antonio Labrador Rosales solicitó una medida de arresto domiciliario que le permita seguir el juicio en libertad. Labrador Rosales se encuentra recluido en el Centro de Detención del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana Zulia, ubicado en La Coromoto, municipio San Francisco de la referida entidad occidental.

Todo ese proceso penal se origina en Grasas El Puerto, empresa dedicada al procesamiento de la palma aceitera, ubicada en Santa Cruz del Zulia. Dicha sociedad mercantil fue fundada en 1998 por Rigumberto Urdaneta y su esposa Aliria Carmen Romero de Urdaneta. Con el tiempo, el matrimonio le da participación accionaria a sus tres hijos: Nora, Karym y Rigoberto Urdaneta. Posteriormente, la incorporación a la empresa de otros hijos que Rigumberto tuvo fuera del matrimonio generó un conflicto entre hermanos, en medio del cual fue asesinado uno de ellos: Rigoberto Urdaneta, hecho ocurrido en Cúcuta, Colombia, el 14 de agosto de 2019. Al año siguiente, murió por covid Rigumberto Urdaneta, el fundador de la empresa y padre del asesinado.

Luego de tales hechos, prosiguen los conflictos entre hermanos. La tensión llegó al punto que resultó removida como vicepresidenta de Grasas El Puerto, una de ellas, es decir, Karym Victoria Urdaneta Romero. Tal decisión fue tomada el 7 de junio de 2021 en una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, donde la hermana de Karym, identificada como Nora Karina Urdaneta Romero, es designada presidenta de la empresa, mientras que la esposa del hermano asesinado en Cúcuta, Carmen Herminia Urdaneta Urdaneta, fue nombrada vicepresidenta.

A raíz de esa decisión, Karym Victoria, la removida vicepresidenta, entabló una demanda civil para que la devolvieran a su antiguo cargo. Y el 20 de mayo de 2025, el Juzgado Superior Primero Civil de Zulia selló la salida del directorio de Karyn Victoria de Grasas El Puerto.

Pero aún despojada de sus facultades, Karyn Victoria accionó penalmente contra Rafael Antonio Labrador Rosales, quien se desempeñó como gerente de la citada empresa, según se lee en escrito interpuesto por su defensa privada ante la instancia que actualmente lo enjuicia, es decir, el Tribunal 3 de Juicio del Zulia, extensión Santa Bárbara.

«Queda claro con esas decisiones del tribunal civil que la demanda que entabló Karym Victoria es contra la junta directiva de Grasas El Puerto. Y Rafael Labrador no forma parte de esa junta. A Rafael lo denunció Karym acusándolo de irregularidades en el manejo de la empresa, donde, por cierto, las decisiones las toman los de la junta directiva», aclaró la defensa privada de Labrador Rosales.

Ante ese tribunal, Labrador Rosales también solicitó que desestimen el juicio que se le sigue y se dictamine su sobreseimiento, porque quien impulsó dicho proceso penal no tenía cualidad para hacerlo, según su criterio.

Igualmente, Rafael Labrador solicitó que se declare la nulidad absoluta de las pruebas promovidas por el Ministerio Público, ‘’toda vez que las mismas surgieron en ocasión a simulaciones de hechos punibles, infundados por la ciudadana Karym Victoria Urdaneta Romero, quien suministró elementos probatorios tergiversados y testimonios incongruentes e irreales’’.

Pero, en caso de que el tribunal de juicio desestime la solicitud de suspender el mismo, debido a que el mismo fue impulsado por una persona no facultada por Grasas El Puerto, Labrador Rosales manifestó su voluntad «de afrontar el proceso en libertad, para demostrar su total inocencia en los hechos que pretenden atribuírsele injustamente», concluye el escrito.