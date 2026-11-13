Proponen derogar los artículos que establecen prisión en la Ley contra el Odio

Este viernes se llevó a cabo en los espacios del Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela, una jornada de consulta pública con respecto a la reforma de la Ley Contra el Odio. El diputado Jorge Arreaza precisó que se está en otro » momento político» y que se porpone que los 5 artículos que establecían penas de prisión sean derogados.

El parlamentario dijo que las consultas públicas han sido valiosas . «Cada reunión que hemos hecho con distintos sectores, con las mujeres, con los académicos el día de hoy aquí en la Universidad Central en el Jardín Botánico, con las ONG y las organizaciones en materia de libertad de expresión, con las mujeres, ha sido sumamente valiosa».

Un nuevo momento político

Recordó que la presidenta dijo que se está ante un nuevo momento político. «No estamos en el 2017, cuando surgió esta ley; estamos en el 2026. Estamos en un momento de encuentro, de reconciliación, y las disposiciones de aquella ley han de reformarse para adaptarse a la realidad de este momento».

Puntualizó que «todos los artículos, que son cinco, de la ley vigente que penaban con prisión, serían derogados. Se están planteando otros tipos de sanciones, incluso estamos pensando en disculpas públicas en algunos casos leves, es decir, buscar la manera de que haya reencuentro, de que haya perdón, de que haya explicaciones, pero sí, sin duda, hay que considerar que el odio en la política existe, que los discursos de odio tienen efecto».

Criterios internacionales: plan Rabat

«Se ha hablado también de incorporar criterios internacionales como el Plan de Rabat o el Test de Rabat, donde hay seis criterios para determinar cuán grave es un discurso de odio, quién lo emite, en qué marco lo emite, cuál es la extensión del discurso. Es una ley que se ha planteado ya no contra el odio; estamos incluso eliminando del título esa palabra que es difusa, que es compleja de definir, y estamos proponiendo que es para la paz, la convivencia democrática, el respeto. Yo creo que eso indica mucho. Yo creo que Venezuela lo merece».

Arreaza señaló que «es fundamental derogar de verdad de la política venezolana estas actitudes y salgamos adelante con la paz, con la convivencia. Incluso la tolerancia no nos gusta como término, porque tolerar es como obligado, sin embargo, en el peor de los casos vamos a tolerarnos, porque tenemos derecho a pensar distinto, pero tenemos derecho a vivir en este país y a ejercer nuestros derechos en él».