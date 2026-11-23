El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consolida su liderazgo de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre con una estimación de voto del 34,4 %. De acuerdo con el barómetro de noviembre publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) —el último sondeo oficial permitido antes de la veda electoral—, la formación socialista crece 1,1 puntos respecto al estudio anterior y logra una ventaja de casi diez puntos porcentuales sobre su principal rival, el conservador Partido Popular (PP).

Los resultados del organismo público sitúan al PP, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, en segunda posición con el 24,7 % de los sufragios tras retroceder ocho décimas. En tercer lugar, se ubica el partido de derecha radical Vox, de Santiago Abascal, que cae 2,8 puntos hasta el 15,6 %. Por su parte, las fuerzas ubicadas a la izquierda de los socialistas muestran comportamientos dispares: Frente Amplio repunta un punto y alcanza el 5,7 % de intención de voto, mientras que Podemos desciende cuatro décimas, situándose en el 2,7 %.

La proyección del instituto demoscópico contrasta significativamente con el promedio de las encuestas privadas difundidas durante la campaña, las cuales otorgan el triunfo al Partido Popular con una media del 31,2 % frente al 27,9 % del PSOE, y proyectan un mayor respaldo para Vox (18,8 %).

Asimismo, analistas destacan que la muestra del CIS —compuesta por más de 8.000 entrevistas realizadas entre el 10 y el 17 de noviembre— refleja un mayor recuerdo de voto socialista en las elecciones de 2023 (39,8 % frente al 20,4 % del PP) en comparación con los resultados reales de aquella cita electoral, donde los conservadores vencieron con el 33 % de los votos ante el 31,7 % del PSOE.

Valoración de liderazgos políticos

En cuanto a la valoración de los liderazgos políticos, Pedro Sánchez es el candidato preferido por la ciudadanía para presidir el Ejecutivo español, respaldado por el 31,6 % de los encuestados. Esta cifra casi duplica el apoyo obtenido por Alberto Núñez Feijóo (17,4 %) y supera ampliamente a Santiago Abascal (9,9 %) y Ada Colau (3,7 %), mientras que un 16,3 % afirma no preferir a ninguno de los aspirantes.

Aunque el actual mandatario enfrenta un alto nivel de desconfianza ciudadana (63,1 % frente al 35,7 % que confía en él), mantiene una percepción más favorable que el líder opositor, quien genera poca o ninguna confianza en el 75,4 % de los votantes.

El estudio, levantado durante los primeros días de campaña y semanas después del grave accidente ferroviario en Toledo que dejó 69 fallecidos y provocó la dimisión del ministro de Transportes, anticipa una alta participación electoral, con ocho de cada diez ciudadanos dispuestos a acudir a las urnas.

Sin embargo, el escenario sigue marcado por la volatilidad: el 54,3 % de los electores admite cambiar el sentido de su voto según la coyuntura, y más de un tercio define su papeleta durante la campaña o incluso el mismo día de la votación.

La publicación del sondeo ha desatado una dura reacción por parte del Partido Popular, que cuestiona la imparcialidad del organismo público y de su director, José Félix Tezanos. A través de sus canales oficiales, la formación conservadora advirtió que, de alcanzar el Gobierno, la destitución de Tezanos será una de sus primeras medidas ejecutivas, calificando su salida como «uno de los ceses que más ganas» tienen de firmar.