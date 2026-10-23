Publicada en Gaceta Oficial la no obligatoriedad de máquinas fiscales para la facturación

El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Román Maniglia, informó que fue publicada en Gaceta Oficial la no obligatoriedad del uso de máquinas fiscales a los efectos de la facturación.



“Tal como lo anunció nuestra presidenta Delcy Rodríguez, se instruye la no obligatoriedad del uso de máquinas fiscales a los efectos de la facturación. Seguimos avanzando en la ruta de disminuir las barreras para la formalización de todos los sectores, especialmente a los más pequeños, emprendedores y pymes, así como facilitar el acceso a los nuevos modelos tecnológicos que permiten mayor eficiencia en la gestión y menores costos asociados», informó Maniglia en sus redes sociales.

Explicó que la decisión de contar o no con una máquina fiscal es ahora voluntad del comerciante y no un requisito obligatorio ante esta Administración.

“Si su empresa ya opera con máquinas fiscales y desea continuar su uso, no hay problema. Si desea incorporar más máquinas fiscales, tampoco hay problema si es su decisión, pero no será un requisito para ejercer su actividad comercial ni condición excluyente para realizar su facturación», precisó.

Asimismo, dijo que los métodos de facturación adicionales a las máquinas fiscales, como imprentas digitales, y los de contingencia en formato físico se mantienen, dando apertura en esta normativa a la nueva fase de facturación digital que próximamente estará disponible para todos los sectores sin costo alguno.

“La interconexión y la interoperabilidad que el Seniat trabaja conjuntamente con las instituciones del ecosistema financiero y tributario nos permite contar con información suficiente y oportuna para incorporar de manera eficiente y sencilla a todos los sectores en esta nueva cultura tributaria, mediante modelos automatizados”, explicó.