El puerto de Maracaibo, en el estado Zulia, se convierte en una infraestructura clave para el intercambio comercial y el crecimiento económico del occidente venezolano.

A través del movimiento de mercancías destinadas tanto al mercado nacional como internacional, detalla una nota de prensa de Bolipuertos, la terminal mantiene su aporte al desarrollo de las actividades productivas y logísticas del país.

Durante la última semana, las operaciones de exportación registraron el despacho de 2.829,91 toneladas de productos pesqueros, entre ellos medusa salada, camarón y pescado congelado.

Estos rubros representan parte de la capacidad comercial del sector pesquero zuliano y contribuyen a fortalecer la presencia de la producción nacional en destinos internacionales.

En cuanto al ingreso de mercancías, el recinto portuario contabilizó 9.022,17 toneladas de carga diversa, cuyo destino es contribuir al abastecimiento del estado Zulia y responder a los requerimientos de la población, así como de los diferentes sectores económicos de la región.

A este balance se suman 1.566,13 toneladas de carga general vinculadas con la industria petrolera, destinadas a respaldar el suministro de materiales e insumos necesarios para las operaciones del sector energético, ratificando la importancia del puerto en la cadena logística de esta actividad estratégica.

Mediante estos resultados, Bolivariana de Puertos reafirma sus esfuerzos por optimizar los servicios, fortalecer la capacidad operativa y promover el comercio marítimo.