Putin, Xi y Trump se reunirán por primera vez

El encuentro entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia, del que se venía especulando desde hace semanas, se llevará a cabo finalmente al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) en Shenzhen, al sur de China, según informó este sábado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov informó que el encuentro tendrá lugar el próximo 19 de noviembre tras haber alcanzado un acuerdo entre las partes.

Previamente, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, comunicó que el encuentro estará centrado en el acuerdo para resolver el conflicto en Ucrania, sobre el cual aseguró: «se está trabajando activamente en el desarrollo de su contenido».

Asimismo, el alto cargo destacó que el presidente de EEUU está prestando atención personal a la resolución de la crisis ucraniana.

Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó que Trump está a favor de celebrar un encuentro trilateral con sus homólogos. «El presidente quiere que esa reunión ocurra si es posible; nosotros creemos que debería ser posible», declaró, precisando que desde Washington ya se estaba trabajando «para organizarla y darle el marco adecuado».