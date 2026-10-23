Rafael Correa llama a movilizarse ante detención de excandidata Luisa González

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), emitió un contundente y enfático pronunciamiento en rechazo a la decisión judicial dictada la mañana de este viernes 23 de octubre de 2026, mediante la cual se acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado (FGE) para imponer prisión preventiva en contra de la excandidata presidencial y principal figura de la oposición, Luisa González.

A través de sus canales oficiales, el exmandatario rechazó de forma categórica la medida, calificándola como un atropello institucional sin precedentes y denunciando un contexto de grave persecución política en el país.

«¡Miserables! Todo esto es una locura. ¿Habrá desquiciados que lo avalen? Vivimos una total dictadura», aseveró Correa de manera tajante, extendiendo además un «inmenso abrazo» de solidaridad a la líder de la Revolución Ciudadana.

¡Miserables! Todo esto es una locura. ¿Habrá desquiciados que lo avalen? Vivimos una total dictadura. Un inmenso abrazo a Luisa. #NosGobiernanDelincuentes — Rafael Correa (@MashiRafael) October 23, 2026

Asimismo, ante la detención de la dirigente, Correa reaccionó con firmeza convocando a la resistencia social. «Apresaron a Luisa González. ¡Ya basta!», manifestó el expresidente, sumándose al llamado general a la militancia y al pueblo ecuatoriano para salir a las calles, ejercer el derecho a la protesta y no claudicar ante lo que calificó como una persecución autoritaria.

Denuncia de persecución política e ilegalidad

El pronunciamiento del expresidente Correa se produce tras la detención de Luisa González en la madrugada del pasado jueves 22 de octubre en su domicilio en Canuto (Manabí), para posteriormente ser trasladada bajo custodia policial al Cuartel Modelo de Guayaquil, donde se desarrolló la audiencia de formulación de cargos.

Desde el espacio político de oposición se denuncia que este procedimiento responde a una grave persecución judicial estructurada por el gobierno de Daniel Noboa, destinada a amedrentar a los principales cuadros de la Revolución Ciudadana e inhabilitar a la dirigencia opositora.

La defensa y el entorno político han tachado de «absurda» la acusación formulada en el marco del denominado Case Laberinto, señalando la arbitrariedad de la prisión preventiva como una medida desproporcionada que vulnera las garantías constitucionales y el debido proceso.

Antecedentes del ‘Caso Laberinto’

La resolución judicial se enmarca en la causa penal conocida como Caso Laberinto, promovida por la Fiscalía General del Estado para investigar un supuesto delito de lavado de activos de unos 500.000 dólares, supuestamente vinculados al financiamiento de la publicidad electoral de la campaña presidencial de 2023.

Aparte de la excandidata Luisa González, la medida cautelar de privación de libertad recayó sobre el exasambleísta Santiago Díaz y sobre Wendy Onofre.

Para la procesada Estefanía Molina, la autoridad judicial dispuso prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y uso de dispositivo de vigilancia electrónica, al verificarse que tiene a su cuidado a un hijo con una condición de salud que requiere su presencia continua.

Frente a la continuidad de las diligencias, la dirigencia política aliada a Correa reiteró que la instrumentalización de la justicia con fines políticos constituye un atropello a la democracia ecuatoriana y ratificó su respaldo irrestricto a Luisa González.