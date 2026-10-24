Reabren la iglesia de la Divina Pastora

Este domingo será reabierta la Iglesia de la Divina Pastora a los feligreses, luego de los trabajos de restauración realizados a raíz de las afectaciones que registró en el doblete sísmico.

Las obras, que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas en el marco del plan Venezuela Renace, de restauración y conservación arquitectónica del templo en su fase final, permiten su reapertura que se celebrará con una misa, a las 5 pm, anunciaron las autoridades de la parroquia.

Las obras

Según el MOP los trabajos consistieron en la nivelación de suelos para garantizar su estabilidad, con el uso de mallas de acero como refuerzo.

Se corrigieron fisuras y grietas en arcos, columnas y en el área del altar. Las paredes fueron escarificadas, se adecuaron los frisos y se aplicó pasta profesional en las capillas y naves interiores. Los pisos fueron emplomados y pulidos, dando un brillo especial a las tres naves.

La fachada fue pintada de tono ocre y en el interior se utilizó blanco y finos retoques dorados en las columnas de los altares.

Ahora se trabaja en lo que son puertas de madera y rejas perimetrales con pinturas especiales.

La iglesia de la Divina Pastora comenzó siendo una ermita pequeña levantada en 1745 que quedó destruida con el terremoto de 1812. La actual edificación data de 1889, cuando el 16 de octubre de 1889 se crea la parroquia eclesiástica La Pastora, la cual antes pertenecía a Altagracia.