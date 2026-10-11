Reactivan Pdval para atender a 3.500 familias en Puerto La Cruz

En el sector San Diego de Puerto La Cruz, municipio Sotillo del estado Anzoátegui, fue reinaugurado el Abasto Tipo II de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval).

Este abasto, ubicado en el ámbito de la comuna Rostro de Bolívar, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 113 toneladas métricas y su reactivación garantizará el suministro directo de rubros básicos, productos proteicos, víveres, artículos de limpieza y verduras frescas a más de 3.500 familias pertenecientes a 28 consejos comunales de la zona.

El gobernador Luis José Marcano, acompañado por el alcalde Jesús Marcano Tábata, representantes de la red pública alimentaria y voceros del poder popular organizado, inauguró el establecimiento con la entrega de panetones navideños, destacando que están preparando la temporada de fin de año.

El mandatario regional enfatizó el impacto de la producción nacional en la estabilización de la soberanía alimentaria y en la reducción progresiva de los índices de desnutrición a nivel nacional.

«Años atrás, el consumo dependía casi en su totalidad de las importaciones. Hoy, el esfuerzo enfocado en la producción interna y en políticas sustentables nos permite mantener los establecimientos abastecidos y avanzar con firmeza hacia la erradicación del hambre», destacó el gobernador.

Por su parte, el alcalde enfatizó que una vez más se demuestra el logro de la revolución bolivariana con acciones concretas, beneficiando en esta oportunidad a las familias del circuito comunal de San Diego, gracias a las políticas implementadas por el Ejecutivo Nacional.

La rehabilitación integral de este abasto, el cuarto reactivado en el estado, se logró mediante el trabajo conjunto entre la alcaldía de y la directiva regional de la distribuidora de alimentos, consolidando un espacio autosustentable destinado a brindar precios accesibles y atención continua a las comunidades del circuito comunal.