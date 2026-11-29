En el estado Monagas, se llevó a cabo una jornada integral del programa Amor en Acción, desarrollada junto a la Fundación del Sistema de Misiones y Grandes Misiones y dirigida a los servidores públicos de la Oficina Administrativa Maturín del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Durante el despliegue institucional, reseñado en redes sociales, los participantes contaron con asistencia oportuna en los servicios de asistencia digital, salud, bienestar, asesoría jurídica e integral y atención social.

Con esta labor, el equipo de la Oficina Administrativa Maturín reafirma su vocación de servicio para garantizar una atención prioritaria, cercana y digna a los adultos mayores y a las familias de la entidad.