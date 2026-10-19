Recortes de la ONU dejan a 500 mil personas sin comida en Gaza

La severa crisis humanitaria en la Franja de Gaza, agudizada por las acciones y el asedio del Gobierno de Israel, ha alcanzado un punto crítico tras el anuncio del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU. La falta de fondos ha forzado al organismo a recortar drásticamente sus programas de asistencia mensual, dejando a unas 500.000 personas sin ayuda alimentaria directa en un territorio devastado donde dos tercios de la población sufren graves dificultades para alimentarse.

Debido a esta limitación presupuestaria, el PMA redujo su cobertura de 1,6 millones a 1,1 millones de beneficiarios en un enclave de 2,1 millones de habitantes. Las medidas de austeridad han obligado a recortar las raciones a la mitad, reducir los subsidios en efectivo a 75.000 familias y disminuir la distribución de comidas calientes de 250.000 a 150.000 diarias. En las zonas de más difícil acceso por el bloqueo y la destrucción de infraestructuras, muchas familias solo reciben un plato de comida cada dos días.

«Son decisiones que debemos tomar para garantizar que nuestros recursos duren el mayor tiempo posible», lamentó Shaun Hughes, director del PMA en los territorios palestinos, instando a la comunidad internacional a no apartar la mirada frente al sufrimiento de la población gazatí. Actualmente, cerca de 1,4 millones de personas se encuentran en niveles de crisis de inseguridad alimentaria o peores, de las cuales 200.000 enfrentan condiciones severas de emergencia.

A un año del alto el fuego auspiciado por Estados Unidos —cuyo acuerdo contempla la reconstrucción del área, la retirada de las fuerzas militares israelíes y el desarme de Hamás—, la situación humanitaria dista de recuperarse. «Ha pasado un año desde el acuerdo de este alto el fuego, pero la vida aquí sigue siendo brutal.

No hay un refugio adecuado, no hay servicios básicos, no hay seguridad ni protección», advirtió Carl Skau, director ejecutivo interino del PMA, alertando sobre las extremas dificultades que ocasionará la llegada de un nuevo e implacable invierno.

Ante este panorama devastador, agravado por la ocupación y el control militar en la región, el PMA requiere con urgencia 450 millones de dólares para mantener sus operaciones esenciales durante los próximos seis meses en Gaza y Cisjordania. «Le decimos al mundo que este no es el momento de mirar hacia otro lado. Es el momento de redoblar esfuerzos para mantener este apoyo, proteger los avances logrados y, además, impulsar una recuperación temprana», enfatizó Skau.