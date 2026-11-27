El Gobierno de Brasil expresó este jueves su malestar ante las recientes declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y lo señaló de difundir desinformación al poner en duda los estándares de la ganadería brasileña.

La polémica surgió tras una reunión celebrada el miércoles en el Palacio del Elíseo entre el mandatario francés y representantes de organizaciones agrarias. Durante el encuentro, Macron calificó la carne proveniente del país suramericano como «dopada» y respaldó las limitaciones que aplica Europa al ingreso de estos productos.

Ante este escenario, los ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura emitieron un pronunciamiento conjunto. Ambas carteras sostuvieron que los señalamientos del jefe de Estado francés carecen de sustento técnico y científico respecto a la elaboración de proteína animal en territorio brasileño.

Defensa de los controles sanitarios y ambientales

Las autoridades brasileñas respaldaron la rigurosidad de sus inspecciones pecuarias y recordaron que abastecen al mercado europeo desde hace varias décadas. Actualmente, la industria cárnica del país suramericano llega a 177 destinos internacionales bajo estrictos protocolos de calidad.

Como respaldo a esta trayectoria, Brasil resaltó el balance positivo que arrojó una reciente auditoría de la propia Unión Europea sobre sus sectores avícola y apícola. Estos resultados confirman la seguridad e inocuidad de los alimentos exportados.

En materia ecológica, el documento oficial subrayó que las exigencias ambientales en Brasil superan con frecuencia a las normativas europeas. Entre estas medidas figura la obligación legal de conservar vegetación nativa en hasta el 80 % de las fincas rurales, sumado al uso de una matriz energética mayoritariamente renovable.

Advertencia comercial ante la Organización Mundial del Comercio

El Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva manifestó inquietud por el trasfondo político que percibe en las restricciones sanitarias vigentes dentro del bloque comunitario. Según la diplomacia brasileña, emplear estos mecanismos como herramientas de proteccionismo vulnera las reglas de la Organización Mundial del Comercio.

Esta postura, advierte el texto, también contradice el espíritu de cooperación del acuerdo comercial negociado entre el Mercosur y la Unión Europea. Brasil considera que las decisiones comerciales deben responder a criterios objetivos y no a presiones internas.

Pese al roce diplomático, el Gobierno brasileño ratificó el valor de su alianza estratégica con Francia y exhortó a Macron a rectificar sus afirmaciones con base en pruebas científicas. No obstante, Brasilia dejó claro que utilizará todos los recursos legales y comerciales a su alcance para proteger a sus productores y exportadores.