Las obras de rehabilitación integral del Complejo Universitario de La Guaira registran un 74% de progreso tras la reparación de los elementos estructurales dañados por el sismo, anunció el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, durante un recorrido de supervisión junto a personal de Obras Públicas, ingenieros estructuralistas y representantes del sector privado.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de Instagram, el jefe del Ejecutivo regional detalló la magnitud de los trabajos realizados en el recinto educativo.

«Nosotros hemos podido determinar que sí es reversible el daño causado y ya, de hecho, se han reparado 611 de las 828 estructuras que fueron de alguna manera impactadas por el terremoto, lo que representa un avance en esta obra ya del 74%».

De acuerdo con el reporte técnico presentado en la inspección, las pantallas estructurales muestran una ejecución de 85%, mientras que los micropilotes destinados a escaleras y ascensores se ubican en 54%.

Asimismo, las labores internas de salpicado de losas, friso y acabados alcanzan el 68%; el área de telecomunicaciones se sitúa en 69% y el sistema eléctrico suma 16%, renglón que permanece en pausa hasta concluir la fase estructural.

En la jornada de inspección junto a especialistas, obreros y empresarios vinculados al proyecto, Terán resaltó además la edificación de un tanque con capacidad para 250.000 litros, con el propósito de asegurar el suministro de agua potable en la sede académica.

Finalmente, el mandatario subrayó que la recuperación de esta infraestructura fortalece el crecimiento educativo y científico en el litoral.

“La Guaira renace y, por supuesto que allí es importante para ese renacimiento contar con espacios dignos para la creación de nuevos saberes, de ciencia, de tecnología, del fortalecimiento de la educación», afirmó al reiterar que las labores proseguirán.