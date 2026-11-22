Con el objetivo de fortalecer los espacios deportivos y mejorar la calidad de vida de la población, las cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas dieron inicio a una jornada de rehabilitación en la cancha deportiva El Limón, ubicada en el sector El Pajuí, parroquia Sucre.

Las labores son parte del plan de atención en el corredor vial Caracas-La Guaira y contemplan la recuperación estructural de la instalación recreativa mediante la construcción de 136 metros cuadrados de muro, nuevos escalones en las gradas, levantamiento de pared perimetral y pantallas de concreto, explicó el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan Ramírez, durante una inspección reseñada en sus cuentas de plataformas digitales.

Asimismo, el abordaje integral se extiende a las zonas aledañas bajo el esquema de punto y círculo, donde se ejecutan trabajos de picoteo de paredes y embellecimiento de las fachadas de las viviendas cercanas a la obra.

Durante el recorrido, Ramírez destacó el alcance social de estos trabajos para la comunidad.“Nos encontramos desplegados en la cancha El Limón ejecutando una intervención integral para el bienestar de 2.500 habitantes. El plan de trabajo incluye 504 metros de friso en fachadas”, resaltó el vicepresidente sectorial.