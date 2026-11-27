El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic) desplegó un equipo de investigadores e investigadoras en el municipio Acosta del estado Falcón, como parte de la Red Científica y Tecnológica del Coco, orientada a fortalecer la producción, la investigación científica y la economía local vinculada a este rubro.

La jornada, reseña nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, contempla el seguimiento de los avances de la red creada para impulsar el desarrollo de la cadena productiva del coco, mediante la articulación entre el conocimiento científico y los saberes de los productores locales.

La actividad es organizada por el Viceministerio de Aplicación del Conocimiento del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, en articulación con Nestlé, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras.

Como parte del despliegue, los equipos científicos han sostenido encuentros con productores de coco para evaluar los avances de la producción, identificar necesidades y definir acciones que contribuyan a fortalecer tanto el cultivo como su comercialización.

Entre las actividades de investigación destacan la toma de muestras de suelo, frutos y hojas para evaluar las condiciones y la salud del suelo; la identificación de plagas y enfermedades que afectan las plantaciones; así como estudios para la multiplicación y propagación in vitro de ejemplares de coco con potencial genético.

Estos trabajos permitirán generar información científica para orientar acciones destinadas a mejorar las condiciones de producción y aprovechar las potencialidades del rubro en el territorio falconiano.