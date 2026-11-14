Reforma a Ley contra el Odio avanza con debate universitario

La Comisión Especial de la Asamblea Nacional (AN) que dirige la consulta nacional sobre la reforma de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, ahora denominada Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y el Respeto, ha planteado la posibilidad de aplicar criterios internacionales, entre ellos el Plan de Acción de Rabat, para identificar y clasificar de manera precisa cuándo acciones o expresiones sean calificadas como de odio.

Así lo informó el diputado Jorge Arreaza, integrante de la referida instancia, al referirse al desarrollo de la reunión llevada a cabo ayer con organizaciones no gubernamentales y estudiantes universitarios en los espacios del Jardín Botánico de la UCV.

Sobre el Plan de Rabat, Arreaza precisó que contiene seis criterios para determinar “cuán grave es un discurso de odio, quién lo emite, cuál es la extensión del discurso, qué grupos vulnerables puede afectar ese discurso”.

El parlamentario acotó además que otro aspecto planteado en el debate de este viernes es ejecutar un proceso de formación a quienes deben aplicar la reformada ley para que no ocurran abusos y excesos como en el pasado.

Destacó que en el curso del debate se ha establecido un marco donde se han logrado coincidencias, a pesar de las distintas posiciones.

Recalcó que la comisión mantiene para la próxima semana su cronograma de trabajo, en el que tiene previsto reunirse con representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público.

La diputada América Pérez, integrante de la referida comisión, afirmó que esta ley no solo es un instrumento jurídico, sino que es un elemento para el debate nacional necesario ante -refirió- los sucesos del pasado 3 de enero y el doblete sísmico que enlutó al país.

“Estamos convencidos que la única vía para sanar las heridas del pasado es el diálogo”, afirmó.

Edith Ruiz, estudiante universitaria, consideró que la reforma garantiza “la transformación para la suma de la convivencia ciudadana y para mantener la paz en el territorio, que es de gran importancia para la paz, el equilibrio, la unidad, que es lo que más necesitamos en el país”.



Por su parte, Arantxa Martínez, estudiante de la Escuela de Estudios Políticos de la UCV, expuso como planteamiento general la derogación de la ley y, en el caso de que ello no ocurra, el que se determine con mayor exactitud qué se manifiesta como odio, porque, citó como ejemplo, “que ahorita tú tomas una foto o haces un video y ya te atacan por incitación al odio”.