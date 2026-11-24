El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, informó que la reforma a la Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico establece incentivos fiscales para atraer la inversión privada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Según explicó, el instrumento busca elevar la eficiencia operativa e incorporar nuevos actores económicos en la recuperación de la infraestructura del país.

Durante su participación en la Expo Venezuela Energética Oriente 2026, el titular de la cartera eléctrica destacó que la normativa fomenta la competitividad del sector. De acuerdo con lo reseñado por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), el esquema permitirá ampliar la capacidad de prestación de servicios en toda la red nacional.

Adicionalmente, el proyecto contempla mecanismos técnicos para descongestionar el sistema y asegurar un mayor control institucional sobre las operaciones energéticas en el territorio.

Autogeneración y nueva superintendencia

Alcalá detalló que el texto legal incorpora un capítulo dedicado a promover la autogeneración eléctrica dentro de la industria de los hidrocarburos. Esta medida apunta a aliviar la demanda sobre la red pública y optimizar el consumo energético en las áreas operativas petroleras y gasíferas.

Asimismo, la ley ordena la creación de la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional. Este organismo asumirá las competencias de regulación, inspección y supervisión en todo el sector eléctrico, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas técnicas y operativas vigentes.