Avanza rehabilitación del urbanismo Ríos de Venezuela en Baruta

La presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faria, inspeccionó los avances en la rehabilitación estructural del urbanismo Ríos de Venezuela, ubicado en La Trinidad, municipio Baruta del estado Miranda, tras los recientes sismos reportados en la zona.

El conjunto residencial, integrado por 23 edificios, sufrió daños en mampostería, fachadas, juntas de dilatación y estructuras. Las cuadrillas completaron la reparación integral de 111 viviendas para favorecer a 780 residentes, indicó un boletín de prensa del plan.

Faria destacó que el proyecto busca garantizar infraestructuras seguras para las familias. Añadió que las labores cuentan con la participación de 132 trabajadores y jefes de comunidad, quienes han aprovechado la contingencia para mejorar su entorno.

Trabajos de ingeniería y reparación

Las obras siguen los protocolos dirigidos por la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad, e incluyen estudios geotécnicos y evaluaciones patológicas en la infraestructura.

Entre las acciones principales destacan el refuerzo de columnas, la demolición técnica de tanques aéreos en 11 azoteas, la sustitución de vidrios, la renovación de mantos asfálticos y la reactivación segura del servicio de gas por tubería.