Rehabilitada Unidad Educativa Niño Simón en La Vega

El Plan Venezuela Renace rehabilitó la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Niño Simón, ubicada en Montalbán, parroquia La Vega, informó este miércoles la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez.

Las labores, ejecutadas por brigadas de la Integral de Mercados y Almacenes (Inmerca), contemplaron el embellecimiento general y la pintura de los espacios, previo sellado de fisuras en las paredes.

De igual forma, se llevó a cabo la optimización del sistema de iluminación mediante la instalación y adecuación de luminarias y bombillos en todas las áreas de la institución.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa de Caracas detalló que, además, se realizó la remodelación integral de la cocina y la dotación de electrodomésticos para el comedor, con el propósito de fortalecer las condiciones del servicio de alimentación escolar.

La intervención también incluyó mejoras en los sanitarios, las áreas verdes y los espacios recreativos, para ofrecer ambientes adecuados para el aprendizaje, la convivencia y la recreación de la comunidad educativa.

Meléndez destacó que estos trabajos forman parte de los esfuerzos de recuperación de la infraestructura en Caracas y señaló que continúan activos los 172 frentes de trabajo destinados a la rehabilitación y reconstrucción de espacios y edificaciones en la capital.