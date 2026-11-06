Rehabilitan al 100% edificación afectada por doblete sísmico en Caracas

La rehabilitación integral del edificio Élite, ubicado en la parroquia San Bernardino de Caracas, alcanzó el 100% de ejecución, tras los trabajos realizados por las brigadas de la Alcaldía de Caracas en el marco del Plan Venezuela Renace.

La información fue difundida por la alcaldesa del municipio Libertador, A/J Carmen Meléndez, quien detalló que la intervención contempló una reconstrucción de la infraestructura, que presentó daños importantes como consecuencia del doblete sísmico registrado en junio pasado.

Entre las labores ejecutadas se realizaron demoliciones selectivas y parciales en las áreas comprometidas, además del reforzamiento estructural del inmueble para mejorar sus condiciones de seguridad.

«Posteriormente, se logró un reforzamiento estructural de la edificación, así como la reconstrucción de paredes, reparación de fachadas y renovación de apartamentos, para garantizar condiciones de habitabilidad y seguridad a los vecinos», puntualizó la alcaldesa de Caracas.

Inspeccionan otros edificios en San Bernardino

Durante el recorrido por el edificio Élite, también fueron supervisados los avances de rehabilitación de los edificios Cima y Delta, ubicados en la misma parroquia caraqueña.

San Bernardino figura entre las zonas de Caracas que registraron mayores afectaciones por la actividad sísmica del pasado 24 de junio, por lo que continúan las labores de recuperación de sus edificaciones.

«Seguimos trabajando por la Caracas que renace», destacó Meléndez en redes sociales.