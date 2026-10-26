Rehabilitan centro de salud para la mujer en Catedral

Como parte de las acciones impulsadas en el Mes Rosa para fortalecer la atención integral a la población femenina, autoridades del Ejecutivo Nacional inspeccionaron este domingo los avances finales del Centro de Atención a la Mujer y Parto Humanizado, ubicado en la parroquia Catedral de Caracas.

El recorrido de supervisión contó con la participación de la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, y la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Yelitze Santaella, quienes constataron el progreso de la obra orientada a garantizar la protección de las gestantes y la salud integral de las caraqueñas.

Una vez iniciadas sus operaciones, el centro brindará asistencia especializada en áreas clave como ginecología, obstetricia, odontología y evaluación médica general.

Contará con espacios multidisciplinarios para el seguimiento del Plan Parto Humanizado, en cumplimiento de las políticas sanitarias promovidas por la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Informaron las autoridades que en Venezuela existen más de 25 centros de este tipo para apoyar y darle atención a la salud femenina.