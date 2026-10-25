Rehabilitan icónica sede de la Banda Sinfónica 24 de Junio

Tras sufrir severas afectaciones producto del doble terremoto, la gobernación de Carabobo inició las labores de rehabilitación de la icónica sede de la Banda Sinfónica 24 de Junio, ubicada en el municipio Valencia.

Las obras en la infraestructura con más de cien años de fundada, incluyen reparaciones en el techo, puertas, ventanas, cambios de alfombras, bomba de agua, tuberías y pintura, entre otras.

Ligdian Mata, directora titular de la banda, precisó que los trabajos favoreceran alrededor de 50 músicos de la institución más longeva del país, Patrimonio Artístico y Cultural del estado Carabobo, y Bien de Interés Cultural de Venezuela.

«El domicilio apoya a gran cantidad de estudiantes de música de otras instituciones que frecuentemente utilizan el inmueble, además de niños, jóvenes y adultos que participan en las visitas guiadas, ensayos abiertos, recitales, conversatorios, exposiciones, entre otras actividades», apuntó.

Recordó que la sede fue construida en 1923 por mandato del presidente para la época del estado Carabobo, el General José Antonio Baldó, para que fuese sede de la institución.