Rehabilitan sala de autogobierno Gigante Cacique Tiuna

La alcaldesa del municipio Libertador, A/J Carmen Meléndez, entregó este viernes totalmente rehabilitada la Sala de Autogobierno Gigante Cacique Tiuna, ubicada en la parroquia San Pedro de Caracas.

A través de sus redes sociales, Meléndez detalló que esta rehabilitación beneficiará a 14 consejos comunales y 21.550 habitantes que conforman la comuna del mismo nombre.

Las obras, que incluye la recuperación de la plaza Tiuna, se llevaron a cabo de manera conjunta con las brigadas de la Alcaldía de Caracas.

Entre las labores realizadas, detalla la alcaldesa de Caracas, se encuentra el «reemplazo de mampostería, sustitución de techos, construcción de paredes, reparación de la escalera externa, optimización de instalaciones sanitarias y eléctricas, así como trabajos de acabado, carpintería y vidriería».

La infraestructura renovada contribuirá a la participación organizada de la comuna este domingo 18 de octubre.

«Estos espacios permitirán que la comuna Gigante Cacique Tiuna participe con mayor organización en la Segunda Consulta Popular Nacional 2026, que se desarrollará este domingo 18 de octubre. Seguimos, junto a las organizaciones comunales y vecinales, acompañándoles en sus proyectos y logros», puntualizó.