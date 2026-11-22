El supermercado PDVAL en la ciudad de El Vigía, estado Mérida, fue reinaugurado con una capacidad para 181 toneladas de alimentos.

Asimismo, tiene una extensión de 800 metros cuadrados y busca garantizar alimentos con precios entre un 30 %, 40 % y hasta 50 % por debajo del mercado tradicional.

Durante el acto, el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Carlos Leal Tellería, informó que este establecimiento «representa el número 270 reactivado en todo el territorio nacional y el sexto en la entidad andina».

El ministro para la Alimentación, Carlos Leal Tellería y el gobernador Arnaldo Sánchez presentes ( Foto: Gobernación de Mérida)

Anunció además que, tras una evaluación exhaustiva junto al equipo regional, se rehabilitarán cinco locales adicionales en las próximas semanas para alcanzar un total de once centros operativos en Mérida.

Por su parte, el gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, señaló que esta reactivación responde a una solicitud directa del Poder Popular y los habitantes de la Comuna Unión de Chávez.

Destacó la capacidad productiva de la entidad ,«en Mérida se cultivan rubros como papa, ajo, zanahoria, cebolla, frutas, cacao y café».

«Actualmente contamos con 50 toneladas de semillas de caraota disponibles para masificar su siembra a nivel nacional», agregó Sánchez.