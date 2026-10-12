Reinauguran abasto Pdval Tipo II “La Estacada” en Apure

Un total de 3.671 familias pertenecientes a seis comunas del municipio Muñoz cuentan ahora con acceso directo a rubros de la cesta básica, tras la reapertura del Abasto Tipo II Pdval “La Estacada” en la parroquia Rincón Hondo. La sede posee un área de 532 metros cuadrados y una capacidad operativa para almacenar 113 toneladas métricas de alimentos, consolidando la red pública de abastecimiento territorial en el estado Apure bajo los lineamientos del Plan 7T.

El acto de entrega estuvo encabezado por el gobernador de la entidad, Wilmer Rodríguez, y la alcaldesa Ilena Peña. Durante la actividad, las autoridades señalaron que las instalaciones rehabilitadas permitirán abastecer a más de 15.000 personas de la comuna “Cristo de la Sabana” y caseríos cercanos, mientras que voceros del poder popular destacaron que la venta directa de estos productos representa márgenes de ahorro que oscilan entre el 40 % y el 60 % respecto a los establecimientos del comercio tradicional.

Con este acondicionamiento de infraestructura comunitaria, se afianza la soberanía nutricional en el eje llanero mediante puntos de venta fijos que evitan el traslado de los residentes hacia centros urbanos distantes.