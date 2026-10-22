Reinauguran cancha en El Rodeo para beneficio de 2.000 habitantes

Este jueves fue reinaugurada la cancha deportiva del sector El Rodeo, en el municipio Zamora del estado Miranda, luego de finalizar los trabajos de rehabilitación integral realizados por privados de libertad del Centro Penitenciario El Rodeo.

Las labores de la obra, que beneficiará a más de dos mil habitantes de la zona, contemplaron la reparación estructural de las paredes, la adecuación y pintura de la losa del piso, refiere un despacho de prensa de la Agencia Venezolana de Noticias.

De igual forma, se llevó a cabo la recuperación de las tribunas, con el propósito de ofrecer mejores condiciones para la práctica deportiva y el encuentro de las familias de la comunidad.

En este sentido, el ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, destacó que esta iniciativa promueve la participación de la población penal en actividades que contribuyen al bienestar colectivo y fortalecen la relación entre los centros penitenciarios y las comunidades cercanas.

Rehabilitación de Escuela Estadal Bolivariana Rural Carrizal

De igual forma, fue rehabilitada de manera integral la Escuela Estadal Bolivariana Rural Carrizal, para atender a 120 niños y niñas del sector El Rodeo.

El gobernador de la entidad, Elio Serrano, detalló en sus redes sociales que su rehabilitación «es una realidad gracias al trabajo articulado entre el poder popular y privados de libertad del Centro Penitenciario El Rodeo».

Entre los trabajos realizados se encuentran la impermeabilización de techos y pintura, la reparación e instalación del sistema de aguas blancas y tanques de 8.000 litros, restauración de mesas, sillas y mobiliario escolar, así como la entrega de útiles, uniformes y equipamiento de cocina.