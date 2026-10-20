Renuevan espacios del Museo de la Madre Carmen Rendiles

En conmemoración del primer aniversario de la canonización de la Santa Madre Carmen Rendiles, el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas entregó la primera fase de adecuación del museo en su honor y áreas de resguardo del Colegio de Belén en Los Palos Grandes, municipio Chacao del estado Miranda, destaca un post de la careta del Ejecutivo.

Las labores abarcaron la ambientación del recinto museístico para la exhibición de sus reliquias, la restauración del muro, remozamiento del paisajismo interno e instalación de sistemas de seguridad, garantizando un espacio renovado para la preservación de la memoria histórica y la fe de pueblo.

Como parte del plan Venezuela Renace, se acondicionó el espacio museístico para proteger las reliquias de la santa venezolana, reseñó boletín de prensa del organismo.

La obra contempló la ambientación completa del recinto patrimonial. Los trabajos en las zonas externas incluyeron la restauración del paredón perimetral con adoquines, el vaciado de aceras en concreto, la adecuación integral del paisajismo y la instalación de sistemas de seguridad para la protección de la infraestructura. De igual modo, se mejoraron las áreas externas con la restauración de muros, nuevas aceras de concreto, paisajismo y sistemas de seguridad.

La Madre Carmen Rendiles fue canonizada el 19 de octubre de 2025 en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en una ceremonia presidida por el papa León XIV. Tras su beatificación, llegó a ser considerada una santa, cuando la Santa Sede le aprobó el milagro de la curación de una joven con hidrocefalia en el año 2015.