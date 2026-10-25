Renuevan parque Pastora Loyo y plazoleta del ferrocarril en Yaracuy

El parque Pastora Loyo y la plazoleta del ferrocarril en Chivacoa, municipio Bruzual de Yaracuy, se restauraron integralmente y se transformaron en nuevos espacios para la práctica deportiva, actividades culturales y el esparcimiento de la población.

Las áreas se entregaron formalmente el fin de semana por el alcalde de la jurisdicción, Carlos González, quien destacó que la recuperación de ambas infraestructuras responde a un plan de fortalecimiento del desarrollo urbano, deportivo y recreativo del municipio Bruzual.

Innovación e infraestructura deportiva

El mandatario local puntualizó que en la plazoleta del Ferrocarril se habilitaron diversas canchas deportivas para el uso de la comunidad. En ellas se puede practicar fútbol sala, béisbol 5 (pelota de goma competitiva), voleibol y básquetbol.

Las áreas están plenamente iluminadas para el uso nocturno y cuentan con vigilancia permanente para el resguardo de atletas y público en general.

En el lugar, González homenajeó a diversas agrupaciones deportivas de la localidad con galardones y distintos aportes para la práctica de las especialidades que representan.

Por otra parte, precisó que en el parque Pastora Loyo se incorporó un conjunto de aparatos de calistenia y acondicionamiento físico, diseñados para fomentar el deporte al aire libre entre los jóvenes de la jurisdicción.

Asimismo, se instalaron juegos para los niños, como los tradicionales subibajas, columpios, carros de madera y unas novedosas sillas voladoras, para que pasen momentos divertidos en compañía de sus padres y representantes.

En el lugar se instalaron nuevos bancos para el descanso de los visitantes y también fue integralmente iluminado con luces LED de última generación para que pueda disfrutarse en horas de la noche.

«Estos espacios están completamente recuperados para las prácticas deportivas, la diversión y el encuentro de las familias de nuestro municipio», afirmó González durante el recorrido por las instalaciones.

Recuperación de recintos deportivos y plan de seguridad

De igual manera, González indicó que el plan de desarrollo urbano de Bruzual también contempla el acondicionamiento de otros recintos deportivos en la localidad que se encuentran en ejecución actualmente.

Entre las infraestructuras intervenidas destacan el estadio Héctor Agustín Vargas, el gimnasio cubierto y el polideportivo de San Antonio. Anuncio que también se rehabilitarán la cancha de Campo Elías y el estadio de Pueblo Nuevo.

Por otra parte, la alcaldía desarrolla un plan de seguridad integral que incluye la implementación de un sistema cerrado de televigilancia y la instalación de cámaras de monitoreo en el parque Pastora Loyo y a lo largo de la avenida Sorte.

Para resguardar los espacios públicos recuperados y las principales vías del municipio, la gestión municipal anunció

Asimismo, se prepara la próxima semana un módulo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el Polideportivo de San Antonio para resguardar la infraestructura y las comunidades adyacentes.