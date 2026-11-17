Este martes renunció el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, ante su posible juicio político por el caso de la intervención de Ueno Bank, que ha sacudido a la nación a inicios del mes de noviembre.

Rolón comunicó la decisión en una carta dirigida al presidente Pedro Alliana.

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🔴 Emiliano Rolón renunció como fiscal general del Estado



♦️ En su carta de renuncia, se dirige al presidente de la República, Pedro Alliana, presentando su dimisión al cargo.#NPY #NosConecta pic.twitter.com/jSuazZ8BvC — NPY Oficial (@npyoficial) November 17, 2026

De acuerdo con un despacho de la agencia de noticias EFE, un grupo de diputados de la oposición presentó una acusación para solicitar un proceso de juicio político contra Rolón por «mal desempeño de funciones».

Para los legisladores, Rolón tuvo una «conducción deficiente de la investigación» contra Ueno Bank, además de que lo acusaron de haber «retenido durante siete meses» una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Santiago Peña.

Cabe recordar que, por el caso de Ueno Bank, a inicios de noviembre de 2026, por graves problemas de solvencia, fraudes y encubrimiento institucional, fue privado de libertad el ahora expresidente Santiago Peña.

Peña fue destituido por el Congreso tras ser declarado culpable por «mal desempeño de funciones», durante un juicio político en el Senado.

De igual forma, se encuentran en prisión preventiva el extitular del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, y tres exdirectivos de la entidad financiera.