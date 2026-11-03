Renuncia ministro de Transporte de España tras accidente de trenes

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, hizo pública su dimisión este martes durante una comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso. El funcionario renunció también a su candidatura para las elecciones generales del 29 de noviembre, luego de la tragedia ferroviaria de la semana pasada que dejó un saldo de 69 personas fallecidas.

La decisión responde directamente a la sostenida presión ejercida por sectores de la ultraderecha, los cuales buscan sacar provecho político del siniestro para desgastar al Ejecutivo.

Puente sostuvo que tomó la determinación tan pronto conoció los detalles del siniestro en Urda, al sur de Madrid, donde chocaron dos trenes de alta velocidad. El saliente titular de la cartera calificó su salida como una acción guiada por la dignidad política, la coherencia y la empatía hacia las familias de las víctimas.

Asimismo, enfatizó que no resulta viable continuar al frente del ministerio tras afrontar dos eventos de esta magnitud en menos de un año, independientemente del nivel de responsabilidad directa en los hechos.

Coordinación con el Ejecutivo y llamado a la base progresista

El exministro confirmó que notificó su dimisión al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, minutos antes de anunciarla al país. Horas antes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente había descartado dejar su puesto.

En su discurso final, agradeció al mandatario la confianza depositada en su gestión y exhortó a los sectores progresistas a respaldar la propuesta oficialista en la contienda electoral del 29 de noviembre.

El accidente ocurrió el pasado miércoles cuando un tren AVE embistió por la parte posterior a una formación detenida de la empresa Iryo, lo que provocó que varios vagones volcaran por un terraplén. Las autoridades contabilizaron 69 víctimas mortales y un centenar de lesionados entre los 544 pasajeros que viajaban en ambas unidades.

Medidas de atención a las víctimas y refuerzo de la seguridad

Antes de oficializar su renuncia, el ministro presentó la aprobación de un fondo de ayudas por 30 millones de euros destinado a indemnizar a los afectados y a sus familiares. El plan de emergencia contempla además la reducción temporal de las frecuencias en la línea Madrid-Sevilla, aunque las autoridades garantizan el mantenimiento de la capacidad total de plazas disponibles para los usuarios.

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ejecutará una revisión extraordinaria de todos los sistemas de control en la red de alta velocidad.

El Gobierno reforzará el personal en las estaciones de mando e incorporará nuevas tecnologías para elevar los estándares de protección y prevenir futuros accidentes en el sistema ferroviario del país.