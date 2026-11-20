La Alcaldía de Baruta restauró 3.301 metros cuadrados de caminerías mediante las Cuadrillas de Acción Inmediata y el respaldo de empresas privadas. El plan busca garantizar espacios transitables para habitantes y visitantes del municipio mirandino bajo la gestión del alcalde Darwin González.

La autoridad única de Las Mercedes, Miguel Castejón, detalló que el despliegue incluye 12 demoliciones que suman 361,2 metros cuadrados en distintos puntos de la jurisdicción. A esto se añaden 449,7 metros cuadrados recuperados mediante trabajos de nivelación, encofrado y vaciado de concreto ejecutados hasta noviembre de 2026.

Por su parte, el sector privado intervino 2.941 metros cuadrados distribuidos en nueve tramos viales de la urbanización Las Mercedes. «Nuestro enfoque sigue más sólido, trabajar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos», aseguró Castejón sobre el alcance de las obras.

Sectores atendidos en el municipio

Las demoliciones y reparaciones de aceras ejecutadas por las cuadrillas municipales abarcaron tres tramos de la avenida Río de Janeiro, así como las calles Roraima y La Glorieta, en Chuao. También se atendieron el bulevar de Santa Fe y la avenida José María Vargas, en esa misma urbanización.

En El Cafetal, las obras llegaron al polideportivo y la avenida Circunvalación del Sol de Santa Paula, además del parque San Luis Rey y las avenidas principal y C de Caurimare. El cronograma incluyó igualmente la avenida Miguel Ángel de Colinas de Bello Monte, la calle Cristóbal Rojas de Los Naranjos y la avenida La Guairita.

En cuanto al aporte de la empresa privada en Las Mercedes, las mejoras se concentraron en las avenidas Orinoco y Principal con calle Monterrey, además de tramos específicos de las calles California, París y Nueva York. Con estas intervenciones en cuatro urbanizaciones, el ayuntamiento consolida la rehabilitación progresiva de la vialidad peatonal en la localidad.