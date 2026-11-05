Restauran drenaje del comedor de la UCV

Con el fin de garantizar espacios aptos para la atención de los estudiantes, la Comisión Presidencial para la Recuperación de la Universidad Central de Venezuela (UCV) está efectuando la rehabilitación de todo el sistema de drenaje del comedor universitario.

A través de su cuenta en Instagram, la Comisión resaltó que en la obra se incluye el tratamiento de las aguas residuales de los baños y los servicios de agua blanca que suministran el vital líquido a los sanitarios y al área de producción.

Además, a la línea que va hacia la sala de producción se le están colocando sistemas de filtrado desbarrador con grava, arena de sílice, zeolita y carbón activado con el fin de tratar adecuadamente el agua utilizada para la cocción de los alimentos que se suministra a la comunidad universitaria.

De igual modo, se reubicarán estos filtros que anteriormente se encontraban en la entrada del comedor y ahora estarán localizados en el interior, para no afectar la fachada.

Asimismo, se está efectuando la sustitución de la red de drenajes y agua de los baños y la colocación de los revestimientos y piezas sanitarias que han sufrido daños por la acción del tiempo.

Por último, se está haciendo la sustitución de los casilleros del personal obrero y administrativo que hace vida en el comedor universitario.

Estas obras son parte de los trabajos impulsados por la Comisión Presidencial para la restauración de esta importante casa de estudio.