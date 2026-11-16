La reunión trilateral que sostendrán este jueves 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), proyecta un profundo impacto sobre el tablero geopolítico global.

El asesor presidencial ruso para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, destacó la trascendencia y el simbolismo de esta cita, subrayando la disposición de las tres potencias para entablar un diálogo sustancial ante los complejos desafíos que atraviesa la comunidad internacional.

El encuentro adquiere una relevancia crítica al reunir en una misma mesa a los jefes de Estado que controlan los mayores inventarios de armas nucleares del planeta. La comunidad internacional observa con máxima atención esta cumbre, consciente de que la estabilidad estratégica global y la urgencia de alcanzar la paz en múltiples frentes bélicos dependen, en gran medida, de la capacidad de entendimiento entre Moscú, Pekín y Washington.

Tres visiones antagónicas sobre el orden mundial

La cita en Shenzhen confronta tres modelos divergentes de ejercer el liderazgo internacional en el siglo XXI. Por un lado, el mandatario anfitrión, Xi Jinping, impulsa una visión fundamentada en el crecimiento económico, la cooperación multilateral y la construcción de oportunidades compartidas para el desarrollo global.

En otra vertiente, Vladímir Putin acude al encuentro bajo una doctrina marcada por la confrontación directa con Europa y la defensa de los intereses de seguridad nacional de Rusia frente a la expansión de las alianzas occidentales.

Por su parte, Donald Trump representa un modelo de supremacía unilateral que recurre a la imposición, los bombardeos, las acciones letales y la intervención bélica como herramientas para sostener la hegemonía estadounidense en el mundo.

Negociaciones diplomáticas y agenda nuclear

De acuerdo con las declaraciones de Ushakov citadas por agencias locales, los equipos diplomáticos de las tres naciones trabajan mediante consultas exhaustivas en la redacción de una declaración conjunta que difundirán al término de la cumbre.

Aunque el funcionario admitió que todavía existen puntos por consensuar en el documento final, expresó su confianza en alcanzar un acuerdo que refleje el compromiso de las potencias con el diálogo constructivo.

La agenda oficial de la cumbre tripartita, programada para iniciar a las 14:30 hora local (06:30 GMT), sitúa el desarme nuclear y la reducción de los arsenales estratégicos como ejes centrales de la discusión. Si bien la Casa Blanca confirmó previamente este enfoque, optó por moderar las expectativas respecto a la obtención de resultados inmediatos en materia de control armamentístico.

Encuentros bilaterales y ecos históricos

Previo a la sesión conjunta del jueves, Putin cumplirá una agenda bilateral clave en territorio chino para afianzar sus alianzas y abordar conflictos regionales. El miércoles 18 de noviembre se reunirá con Xi Jinping para profundizar la cooperación económica bilateral en sectores estratégicos como la energía, las finanzas, la tecnología y la inteligencia artificial.

Asimismo, el Kremlin informó que ultima los detalles logísticos y temáticos para un encuentro bilateral entre Putin y Trump, cuyo eje principal girará en torno al conflicto en Ucrania y las propuestas presentadas por Washington para su resolución.

Por su parte, el mismo Trump afirmó este lunes que existe una posibilidad de reunirse con el presidente de Corea del Norte Kim Jong-Un. «Vamos a China y nos reuniremos con el presidente Xi. Él estuvo aquí hace un mes, y también nos reuniremos con el presidente Putin, y tal vez también con Kim Jong Un. Así que será bueno», explicó.

La magnitud de esta cumbre en Shenzhen despierta comparaciones históricas con la Conferencia de Yalta de 1945, un paralelismo que genera inquietud en Europa y Kiev ante la posibilidad de que las grandes potencias redefinan sus zonas de influencia global.