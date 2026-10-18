Ricardo Menéndez: segunda Consulta Popular es la base de la democracia

El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, destacó la importancia de la segunda Consulta Popular Nacional de 2026 como un mecanismo de participación ciudadana para priorizar proyectos comunitarios y vincular las necesidades territoriales con la inversión pública del país.

«Vamos hacia una nueva consulta desde el punto de vista de nuestro país, ya es una tradición que se viene instalando desde el punto de vista de la cultura democrática en Venezuela», expresó Menéndez en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.

Desde el estado Miranda, antes de ejercer su derecho al voto, el también ministro del Poder Popular para la Planificación señaló que la jornada representa una oportunidad para fortalecer la participación de las comunidades en la identificación y atención de problemas cotidianos.

«Es un día de ratificación de los elementos fundamentales desde el punto de vista de la concepción de la democracia en nuestro país. En Venezuela la democracia es de base, es una democracia radical que involucra a todas y a todas las personas», expresó Menéndez.

El vicepresidente sectorial sostuvo que la consulta busca consolidar la participación popular como parte de la cultura democrática nacional.

«No es una consulta más, es convertir en un aspecto cultural la participación en el seno de cada una de nuestras comunas para poder generar un nuevo ejercicio de gobierno», afirmó.

El ministro Menéndez destacó que los proyectos reflejan necesidades territoriales que pueden articularse con políticas públicas de alcance nacional y afirmó que las propuestas en las comunidades guardan relación con las prioridades de inversión pública contempladas en el presupuesto de la Nación, consignado ante la Asamblea Nacional el pasado 14 de octubre.

«La semana pasada se consignó, el 14 de octubre se consignó ante la Asamblea Nacional el presupuesto de la Nación. Ese presupuesto de la Nación, que son las líneas fundamentales, que son las líneas estratégicas de la República para todo lo que es la inversión pública, tiene como raíz precisamente los ACA (Agenda Concreta de Acción) de cada una de las comunas», puntualizó.

Consultado por la incorporación de juntas de condominio y juntas vecinales, Menéndez recalcó que las comunidades presentan distintas características sociales y territoriales, por lo que es importante facilitar espacios de participación adaptados a sus particularidades.

«¿Qué es lo que es importante? – se preguntó Menéndez- Que la comuna permite que la diversidad social tenga encuentros desde el punto de vista del espacio orgánico», manifestó el vicepresidente Sectorial al tiempo que afirmó que la convocatoria contempla distintas formas de organización comunitaria, con el propósito de ampliar los espacios de participación de los habitantes de edificios y condominios.