Riesgo país disminuye tras cita de Delcy con Trump

El factor de riesgo país registró una marcada disminución de al menos 6.000 puntos como consecuencia directa del encuentro diplomático bilateral entre la presidenta Delcy Rodríguez y su homólogo Donald Trump, celebrado en Nueva York el pasado martes 22 de septiembre.

La información la ofreció el diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pérez Abad, quien precisó que este importante descenso macroeconómico equivale a una reducción acumulada de 60% de dicho indicador financiero desde que Rodríguez asumió formalmente la dirección del Ejecutivo nacional. “El encuentro presidencial hizo que bajara seis mil puntos, solamente ese encuentro formal, de respeto mutuo y de reconocimiento a dos países soberanos, cada quien con su agenda, pero que tienen un interés común”, dijo Pérez Abad.

A juicio del diputado, tanto este acercamiento directo de carácter presidencial como la participación de Rodríguez en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas constituyen un sólido espaldarazo internacional y una validación de su legitimidad constitucional al frente del país. El diputado destacó la nueva fase de relaciones estratégicas comerciales entre Caracas y Washington.