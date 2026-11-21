La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, denunció este viernes que la Otan se prepara abiertamente para un conflicto armado con Rusia que, según calcula su cúpula, estallaría en un plazo de 3 a 5 años, reseñó el portal Rusia Today (RT).

“La Alianza del Atlántico Norte se está preparando abiertamente para un conflicto armado con nuestro país; un escenario que, según prevé la cúpula de este bloque altamente agresivo, podría estallar en un plazo de 3 a 5 años”, declaró.

Zajárova señaló que, a pesar de la afirmación del secretario general de la Otan, Mark Rutte, de que no existe una amenaza inmediata por parte de Rusia, “están saliendo a la luz planes cada vez más hostiles por parte de esta misma alianza”.

La alta funcionaria precisó sobre la campaña de conflicto que “esta contempla ataques contra objetivos —no exclusivamente militares— situados en las profundidades del territorio ruso, a distancias de hasta varios miles de kilómetros”.