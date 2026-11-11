Rusia y Ucrania pactan intercambio de prisioneros «a gran escala» tras reuniones en Abu Dabi

Rusia, Ucrania y Estados Unidos concluyeron este miércoles la segunda jornada de negociaciones en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, para intentar poner fin a la guerra. La reunión duró poco menos de dos horas, según reseña la agencia estatal rusa TASS.

La delegación rusa estuvo encabezada por Vladimir Medinski, asesor del presidente Vladimir Putin. La ucraniana, por Rustem Umerov, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, y el diputado David Arajamia. Washington fue representado por los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner.

El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, ofreció las primeras declaraciones al término de la jornada de este miércoles. Indicó que los detalles «se conocerán en breve», al tiempo que afirmó que «el mundo necesita un nuevo sistema de seguridad».

Como en otras ocasiones, ucranianos y rusos se pusieron de acuerdo para un intercambio de prisioneros que, según el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinski, será «a gran escala», según la agencia de noticias AFP.

Por su parte, el jefe del equipo negociador ucraniano, Rustem Umiérov, reconoció a través de Telegram que «persisten diferencias significativas» entre ambos bandos. Aseguró que «todavía queda mucho trabajo difícil por delante, pero hay oportunidades para continuar el proceso de negociación».

Según reseña la agencia de noticias EFE, el diputado ucraniano David Arajamia confirmó que ambos bandos llevarán a cabo en los próximos días un gran intercambio de prisioneros que será probablemente el más grande de toda la guerra.

Arajamia también abrió la puerta a que la próxima reunión incluya a representantes de países europeos. “Porque si hablamos de seguridad de posguerra europea, Ucrania es parte de Europa y los países europeos tienen que estar sentados a la mesa con nosotros”. Además aseguró que las partes podrían alcanzar un acuerdo antes de final de año e invitó a la delegación de Washington a visitar Dublín.

“Os animo, muchachos, a visitar Moscú y después volver (a reuniros) con nosotros en Dublín, y tener entonces una segunda sesión y fijar la fecha, anunciar la fecha para la próxima sesión lo antes posible, porque creo que tenemos un buen impulso para encontrar una solución antes de que llegue el año nuevo”, dijo Arajamia a los medios en Abu Dabi.

Los líderes europeos viajan este miércoles a Dublín para asistir a la novena reunión de la Comunidad Política Europea y a la cumbre informal que organiza la presidencia irlandesa del Consejo Europeo. La capital irlandesa será el lugar del debate sobre el papel de Europa en las negociaciones de paz en Ucrania, que se han celebrado esta semana en Abu Dabi.

EEUU confirma reunión con Rusia

El mediador estadounidense Jared Kushner anunció que viajará a Moscú este jueves junto con el otro emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para reunirse con el presidente ruso para negociar el fin de la guerra, según la agencia de noticias EFE.

Kushner y Witkoff planean viajar de Moscú a Dublín para informar del resultado de la conversación con Putin al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su equipo, que tienen previsto participar en la reunión de líderes de la Unión Europea programada en la capital irlandesa.