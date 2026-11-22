El papa León XIV designó al sacerdote venezolano monseñor Javier Domingo Fernández González como nuncio apostólico en Liberia y Sierra Leona. La Arquidiócesis Metropolitana de Caracas confirmó la noticia y destacó este nuevo paso en la carrera diplomática del prelado.

Con este nombramiento, Fernández González representará al Sumo Pontífice y a la Santa Sede ante las autoridades civiles y eclesiásticas de ambas naciones africanas. Los nuncios apostólicos ejercen como embajadores del Vaticano y articulan el diálogo directo entre Roma, los gobiernos locales y las diócesis de cada país.

La disposición papal incluye además su elevación a la dignidad de arzobispo titular de Diano. Tras el anuncio oficial, la Arquidiócesis de Caracas manifestó su cercanía espiritual y acompañó con oraciones el inicio de esta misión pastoral.

Trayectoria diplomática y formación académica

Nacido en Caracas el 7 de julio de 1973, monseñor Fernández recibió la ordenación sacerdotal el 21 de julio de 2001. Su perfil académico sobresale por contar con doctorados en Teología y en Derecho Canónico, además de dominar cuatro idiomas con fluidez.

Antes de recibir esta nueva encomienda en África Occidental, el religioso venezolano ocupó el cargo de jefe de Protocolo del Vaticano. Desde esa posición coordinó la etiqueta oficial y las audiencias diplomáticas de la Santa Sede.

Su ingreso al servicio exterior vaticano ocurrió el 1 de julio de 2001, trayectoria que acumula más de dos décadas de experiencia internacional. A lo largo de su carrera, cumplió misiones diplomáticas en la República Centroafricana, España, Nigeria y en la propia Secretaría de Estado del Vaticano.