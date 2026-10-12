Salud pública en Monagas registró 437.370 atenciones en tres meses

Un total de 437.370 atenciones sanitarias fueron garantizadas al pueblo monaguense durante el tercer trimestre del año, como parte de las políticas impulsadas para asegurar el bienestar y la preservación de vidas en la entidad. Así lo informó la autoridad única de salud en el estado, Yérika Alzolay.

La vocera detalló que este volumen de asistencias médicas se suministró a través de 27 servicios vitales distribuidos en los 16 centros hospitalarios activos en la región.

“Monagas se posiciona como un referente nacional en atención oportuna y de calidad dentro del Sistema Público Nacional de Salud, gracias al programa de reordenamiento sanitario que se mantiene en marcha en todo el territorio regional”, destacó la autoridad única de salud.

Balance de intervenciones y consultas

Alzolay desglosó los balances clínicos ofrecidos entre julio y septiembre, y resaltó la realización de 5.338 intervenciones quirúrgicas en los 25 quirófanos operativos de Monagas. Asimismo, en el área asistencial se contabilizaron 101.245 consultas externas, 49.937 hospitalizaciones, 9.676 rehabilitaciones, 1.972 sesiones de diálisis y 433 tratamientos de quimioterapia aplicados de forma gratuita.

En materia de estudios paraclínicos y de diagnóstico, los centros hospitalarios registraron 90.087 exámenes de laboratorio, 10.270 estudios radiológicos y 5.075 de imagenología. Por su parte, la red de Banco de Sangre procesó 27.026 procedimientos entre transfusiones y evaluaciones especializadas.

El reporte médico incluyó además 13.223 asistencias ginecobstétricas y 8.558 atenciones en los servicios de dieta y nutrición. En cuanto a las áreas de atención vital e intensiva, se sumaron 107.964 valoraciones clínicas, divididas en 63.735 pacientes adultos y 23.612 pediátricos, sumadas a 7.404 cirugías menores y 8.989 asistencias en salas de Trauma Shock, Yeso y Nebulización.